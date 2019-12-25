На данный момент меру по борьбе с коронавирусом ввели до 5 апреля.

В Петербурге ввели режим обязательной самоизоляции. Соответствующее решение принял губернатор города Александр Беглов.

Гражданам запрещается покидать свои дома за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев следования к месту работы, если она не была приостановлена ранее, а также до ближайшего места приобретения товаров, работ и услуг. Выгуливать домашних животных разрешено в пределах 100 метров от дома.

Меры введены до 5 апреля.

Первым регионом, в котором была введена обязательная самоизоляция, стала Москва и Московская область. Сегодня, 30 марта, к ним присоединились другие регионы страны.

Фото: pixabay.com, пресс-служба Смольного