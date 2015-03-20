  1. Главная
На карантин в Петербурге закрылись 15 школьных классов
Сегодня, 14:48
Кроме того, временно не принимают ребят 17 групп в детских садах, подчеркнули в городском комитете по образованию.

Из-за гриппа и ОРВИ в Петербурге на карантин закрылись 15 классов в местных школах. Об этом пишет 78.ru 10 марта. 

Кроме того, временно не принимают ребят 17 групп в детских садах, подчеркнули в городском комитете по образованию. Ситуация остается на контроле ведомства. 

При этом, по данным Роспотребнадзора по региону, две недели назад заболеваемость ОРВИ и гриппом снизилась на 14%: показатели оставались в пределах сезонной нормы. Стоит регулярно мыть руки, использовать антисептики, соблюдать респираторный этикет и социальную дистанцию. При появлении симптомов рекомендуется оставаться дома и обращаться за медицинской помощью. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге зафиксированы случаи менингококковой инфекции в школе. Были закрыты классы в Кировском районе. 

Фото: Piter.TV 

Теги: карантин, школа
