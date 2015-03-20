На карантин в Петербурге закрылись 15 школьных классов

Кроме того, временно не принимают ребят 17 групп в детских садах, подчеркнули в городском комитете по образованию.

Из-за гриппа и ОРВИ в Петербурге на карантин закрылись 15 классов в местных школах. Об этом пишет 78.ru 10 марта.

При этом, по данным Роспотребнадзора по региону, две недели назад заболеваемость ОРВИ и гриппом снизилась на 14%: показатели оставались в пределах сезонной нормы. Стоит регулярно мыть руки, использовать антисептики, соблюдать респираторный этикет и социальную дистанцию. При появлении симптомов рекомендуется оставаться дома и обращаться за медицинской помощью.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге зафиксированы случаи менингококковой инфекции в школе. Были закрыты классы в Кировском районе.

Фото: Piter.TV