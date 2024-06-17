В Петербурге зафиксированы случаи менингококковой инфекции в школе

Классы школы Кировского района закрыты на карантин после инфекций.

В 386-й школе Кировского района Санкт-Петербурга зарегистрированы случаи заражения менингококковой инфекцией и ротавирусом. В связи с этим несколько классов образовательного учреждения временно закрыты на карантин, а ученики переведены на дистанционное обучение.

По информации "Фонтанки!, предоставленной местными органами здравоохранения, в школу дважды выезжали сотрудники Роспотребнадзора для проведения обследования и оценки санитарно-эпидемиологической обстановки.

После выявления случая менингококковой инфекции все дети в тот же день были вакцинированы по согласию родителей. Двое учеников, чьи родители отказались от вакцинации, были направлены в поликлинику для дальнейшего наблюдения и медицинского сопровождения.

Фото: Piter.TV