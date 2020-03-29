Домашний режим самоизоляции вводится для всех жителей Москвы

О новых мерах карантина рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Мэрия столицы выпустила указ, ужесточающий карантинные меры в Москве в период распространения коронавируса. В частности, с 30 марта домашний режим самоизоляции распространяется на всех жителей региона вне зависимости от возраста.

Покидать квартиру можно только в случае обращения за экстренной медпомощью, при угрозе жизни и здоровью, по пути на работу и с работы, если она не приостановлена, по дороге за продуктами, в банк, салон связи, а также при выгуле домашних животных (в 100 метрах) и при выносе мусора.

Помимо этого отмечается, что больные коронавирусом москвичи получат антивирусные лекарства бесплатно, жители столицы также обязаны соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метров. Исключением являются поездки на такси. Также безработные с 1 апреля начнут получать региональную компенсацию, сумма составит 19,5 тысяч рублей.

Ранее мы сообщали о том, что вирусолог Георгий Викулов призвал россиян отказаться от поездок на дачи в период пандемии коронавируса. Об этом директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва". Викулов отметил, что путешественники за город неверно поняли обращение президента про домашний карантин.

Видео: ВКонтакте / blogsobyanin, Piter.tv