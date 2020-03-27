Вирусолог призвал россиян не ездить на дачи во время пандемии коронавируса

Отдых за городом может обернуться рядом проблем.

Вирусолог Георгий Викулов призвал россиян отказаться от поездок на дачи в период пандемии коронавируса. Об этом директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Викулов отметил, что путешественники за город неверно поняли обращение президента про домашний карантин. Вирусолог заметил, что дачники могут столкнуться с различными проблемами, например, отсутствия поблизости мест оказания медпомощи. Также отдыхающие на дачах россияне могут уехать за город в инкубационный период, не замечая переносимую инфекцию. Появившиеся симптомы эффективно лечить сразу же, но в этой ситуации снова мешает первый пункт.

Кроме того, возвращение в город может осложниться санитарным кордоном, поскольку эпидемиологическая ситуация довольно нестабильна и может меняться.

Ранее мы рассказывали, что каждый десятый петербуржец отменил отпуск из-за коронавируса.