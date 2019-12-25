Каждый десятый петербуржец отменил отпуск из-за коронавируса

Каждый шестой хочет провести заслуженный отпуск дома или на даче.

Аналитики сервиса "Работа.ру", выяснили количество петербуржцев, которые перенесли или отменили свой отпуск из-за пандемии коронавируса. Оказалось, что каждый десятый житель Северной столицы решил подождать с отдыхом до лучших времен.

Из 700 опрошенных горожан более половины заявили, что в ближайшие два месяца никуда не поедут за пределы страны. Каждый шестой респондент отметил, что хочет провести карантинную неделю дома или на даче.

Большинство опрошенных (85%) рассказали, что в их графике ничего не изменилось из-за коронавируса. Они по-прежнему продолжают ежедневно ходить на работу. У 5% петербуржцев переход на удаленку носит рекомендательный характер, у 7% - дистанционно работают только некоторые отделы.

Ранее мы писали, что в нерабочую неделю метро Петербурга перейдет на график выходного дня.

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