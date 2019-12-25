В нерабочую неделю метро Петербурга перейдет на график выходного дня

В эти дни будут закрыты вестибюли некоторых станций.

В пресс-службе метро Петербурга рассказали о работе городской подземки во время недельного карантина. Уточняется, что в период с 30 марта по 4 апреля метро будет работать по графику выходного дня.

Временные ограничения связаны с принятыми в городе мерами по борьбе с коронавирусом. Поезда будут курсировать по измененному графику на протяжении всей следующей недели, объявленной президентом России нерабочей.

Ограничения также коснутся работы некоторых вестибюлей. В частности, на вход и выход закроют вестибюли на станциях "Технологический институт 1", "Достоевская" и "Площадь Александра Невского 2".

Ранее мы писали, что храмы Петербурга продолжат служение, несмотря на запрет властей.

Фото: Piter.TV