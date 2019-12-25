Храмы Петербурга продолжат служение, несмотря на запрет властей

В епархии считают, что в это непростое время люди должны иметь возможность прийти в храм для молитвы.

Храмы Санкт-Петербургской епархии продолжат служение, несмотря на временный запрет местных властей на посещение религиозных объектов. Об этом говорится в комментарии епархии.

Священнослужители отмечают, что пастырский долг духовенства необходимо исполнять по отношению ко всем верующим. Кроме того, в это непростое время людям просто необходимо иметь возможность прийти в храм для молитвы о близких, городе и народе.

При этом с 19 марта в храмах действуют особые меры при совершении богослужений и таинств. Внутри проводится дезинфекция, а прихожан информируют о соблюдении мер профилактики и рекомендаций Роспотребнадзора.

В епархии заявили, что те прихожане, которые предпочитают остаться дома, смогут получить утешение в соцсетях или через онлайн-трансляции на телеканалах "Союз" и "Спас". Например, такие трансляции уже проводит Казанский кафедральный собор. Также для людей старше 65 лет есть возможность причащения на дому.

Напомним, в четверг, 26 марта, власти Петербурга опубликовали постановление, согласно которому с 28 марта по 5 апреля вводится запрет на посещение, в том числе, религиозных организаций. В РПЦ сочли этот запрет противоречащим Конституции.

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