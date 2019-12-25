Смольный ограничит работу общепита на время недельного карантина

Напомним, 25 марта Владимир Путин объявил внеплановые каникулы с 30 марта по 5 апреля.

Власти Петербурга решили ограничить работу заведений общественного питания и городских парков на период недельного карантина. Об этом сообщает "Фонтанка", ссылаясь на слова главы Комитета по промышленной политике, торговле и инновациям Кирилла Соловейчика.

Он подчеркнул, что городские власти последуют примеру мэрии Москвы. Пока неизвестно, будет прекращена работа всего общепита или временно закроются только часть заведений. Что касается парков, то они с 24 марта по 24 апреля и так закрыты на просушку.

Напомним, 25 марта президент России Владимир Путин объявил внеплановые каникулы с 30 марта по 5 апреля. Глава государства призвал россиян не надеяться на "авось" и сидеть дома в связи с пандемией коронавируса.

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