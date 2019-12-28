Сады и парки Петербурга закрыли на просушку

Зеленые зоны будут открыты для горожан с 24 апреля.

В Петербурге закрыли на весеннюю просушку несколько садов и парков. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по благоустройству.

С 24 марта для посетителей недоступны Таврический сад, Казанский и Екатерининский скверы. Также закрыты Овсянниковский сад, сквер Галины Старовойтовой и сад Сан-Галли в Центральном районе. Просушку проводят в Никольском саду и Саду у дворца Юсуповых на улице Декабристов в Адмиралтейском районе. Прогуляться временно нельзя по Лопухинскому саду в Петроградском районе и Городскому саду в Колпинском районе.

Ожидалось, что аномально теплая и бесснежная зима позволит не проводить или сократить время просушки, однако этого не произошло. По словам садовников, влажность грунта на данный момент очень высока, поэтому, чтобы не разрушить дорожки, пришлось закрыть зеленые пространства для посетителей. Открыть доступ к садам и паркам планируется 24 апреля.

Ранее мы писали, что в центре Петербурга зацвела сакура.

Фото: gov.spb.ru