Выходные будут проходить с сохранением средней зарплаты граждан.

Президент России Владимир Путин объявил, что следующая неделя будет полностью выходная. Россияне будут отдыхать с 30 марта по 5 апреля. Об этом он рассказал в своём обращении к народу 25 марта.

Глава государства отметил, что выходные будут проходить с сохранением средней зарплаты граждан. Он попросил граждан оставаться дома из-за опасной ситуации с коронавирусом.

Путин отметил, что россиянам не стоит надеется на русский авось.

Ведь это может коснуться каждого, - сказал президент.

При этом экстренные службы, аптеки, магазины, банки, транспорт и органы власти будут работать.

Ранее Путин заявил, что голосование по поправкам в конституцию нужно будет перенести.

Видео: YouTube / Совет Федерации, kremlin