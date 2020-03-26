Беглов пообещал помочь безработным и льготникам

Он отметил, что на ближайшие полгода будут автоматически продлены выплаты субсидий на ЖКУ.

Губернатор Петербурга Александр Беглов пообещал, что город поможет всем петербуржцам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации из-за пандемии коронавируса. В частности, речь идет о безработных людях и представителях малого бизнеса.

Напомним, в среду, 25 марта, к россиянам обратился президент страны Владимир Путин и рассказал, как власти планируют бороться с коронавирусом. Чуть позже видеообращение записал Александр Беглов. Он прокомментировал слова главы государства и сделал несколько важных заявлений. В частности, он заверил горожан, что сейчас правительство города обсуждает меры, которые необходимо принять для обеспечения устойчивости экономики и поддержки местных жителей.

Беглов отметил, что город планирует оказать финансовую помощь тем гражданам, которые получают пособие по безработице, а также представителям малого бизнеса. Кроме того, дополнительные выплаты получат родители детей до трех лет. В списке значится более 60 тысяч семей.

В Петербурге автоматически на ближайшие полгода продлевают все субсидии на услуги ЖКХ. По этому вопросу петербуржцы могут обратиться дистанционно через портал госуслуг.

Ранее мы писали, что в Петербурге создан совет по борьбе с коронавирусом.

Видео: обращение Беглова