В Петербурге создан совет по борьбе с коронавирусом

Горожан информируют о мерах противодействия при помощи листовок.

В Смольном прошло первое заседание Межведомственного координационного совета по противодействию распространению коронавируса. Участие в нем принял губернатор Петербурга Александр Беглов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

С понедельника горожан стали информировать о мерах противодействия инфекции при помощи листовок. Их опускают в почтовые ящики жителей Петербурга. Всего городские власти напечатали 2,5 млн брошюр с общей информацией и 50 тысяч инструкций для тех, кто приехал из-за границы.

Беглов напомнил, что каждый, кто вернулся из поездки за границу, обязан сообщить об этом сотрудникам районной поликлиники и пройти 2-х недельный карантин. Также можно позвонить по телефону 112. Нарушителям грозит уголовная ответственность.

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Фото: gov.spb.ru