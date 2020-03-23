Переболевшая коронавирусом plus-size модель из Гатчины рассказала о течении болезни

Лидия фон Кистер две недели провела в больнице и еще месяц долечивается дома.

Plus-size модель из Ленобласти Лидия фон Кистер, которая лежала в Боткинской больнице с диагнозом коронавирус, рассказала в сторис о течении болезни. Ролик появился накануне в ее Instagram-аккаунте.

По словам фон Кистер, 28 февраля она находилась у себя дома в Гатчине после возвращения с парижской недели моды. Она думала, что ее подкосила простуда, но болезнь не угасала, а, напротив, "наваливалась все сильнее". Ситуация стала критичной, когда девушка стала задыхаться. Она призналась, что было страшно и в первую очередь не за себя.

Модель вызвала скорую помощь, которая увезла ее в Боткинскую больницу. Там фон Кистер сдала первый анализ на коронавирус, который оказался отрицательным. Не смотря на это, врачи были уверены, что в организме девушки живет вирус.

"Все дни я спала. Было страшно ждать результата. Я была вдали от близких людей", - призналась девушка.

Тем временем, врачи продолжали лечить пациентку, рентген завозили прямо в палату.

"Меня поразила реакция врачей, внимательность и забота. Пластину клали под одеяло, чтобы не было холодно спине. А не как обычно… с криками и матами", - рассказала Лидия.

В результате у девушки кроме вируса нашли пневмонию в правом легком. На тот момент она все еще не могла дышать. Еще один анализ дал положительный результат на коронавирус. Оказалось, что у нее был другой вид – CL 63.

Лечение дало результаты. 14 марта модель выписали и отправили домой. При этом легкие до сих пор продолжают болеть, и сложно дышать. Врачи сказали, что это состояние будет минимум месяц.

Из всей этой ситуации девушка сделала несколько выводов. Во-первых, нельзя паниковать и подвергать опасности престарелых людей. Во-вторых, не нужно бояться медицины. Третье - необходимо запастись едой и кормом для кошек и собак, четвертое – соблюдать правила гигиены, и, конечно, носить медицинские маски.

Также Лидия отметила, что в России не будет такого, как во Франции или в Италии. Например, в Париже крысы – это полноценные жители, а в РФ столько грызунов нет.

Ранее петербуржцам по дням расписали симптомы коронавируса.

Фото, видео: Instagram / lidiavonkister