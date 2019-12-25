Петербуржцам расписали симптомы коронавируса по дням

Первые симптомы появляются в течение пяти и более дней после инфицирования.

В Петербурге из-за пандемии коронавируса был объявлен режим повышенной готовности. В связи с этим оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией собрал всю информацию врачей и расписал по дням симптомы заболевания. Об этом пишет "КП-Петербург".

Симптомы коронавируса

Первые симптомы проявляются в течение пяти и более дней после инфицирования человека. В частности, с первого по четвертый дни у заболевших повышается температура. Это состояние может сопровождаться болью в мышцах, сухим кашлем, тошнотой и диареей. На пятый и шестой дни появляются трудности с дыханием. На седьмой – они усиливаются, а на восьмой и девятый дни, в случае с тяжелобольными, легкие перестают работать полноценно.

В десятый и одиннадцатый дни у больного появляется боль в животе. На двенадцатый день болезнь отступает, температура снижается и наступает выздоровление. Полный выход из болезни фиксируется на 17-22 дни.

Напомним, за минувшие сутки в Петербурге не выявили новых случаев заражения коронавирусом. В настоящий момент в Боткинской больнице находится 14 жителей города и одна жительница Ленобласти с подтвержденным диагнозом.

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