Харви Вайнштейн заразился коронавирусом

Вероятнее всего, продюсер подхватил инфекцию в нью-йоркской тюрьме.

Продюсер Харви Вайнштейн, который отбывает сейчас тюремное заключение в штате Нью-Йорк за сексуальные домогательства, заразился коронавирусом. Об этом пишет американский портал Page Six, являющийся развлекательным приложением газеты New York Post.

Вероятнее всего, Вайнштейн подхватил инфекцию в нью-йоркской тюрьме, на острове Райкерс в проливе Ист-Ривер. Портал утверждает, что тест на коронавирус дал положительный результат. В настоящее время осужденного перевели в изолированный блок в другую тюрьму, которая расположена на северо-западе штата. В свою очередь представители Вайнштейна не подтверждают его заражение коронавирусом.

Напомним, 11 марта продюсера Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы по обвинениям в насильственных действиях сексуального характера. Его признали виновным в двух случаях изнасилования.

Ранее появилась информация, что Вайнштейн хотел расправиться с Дженнифер Энистон.

Фото: Википедия

Видео: YouTube/PBS NewsHour, ABC News, Inside Edition