"Должна быть убита": Вайнштейн хотел расправиться с Дженнифер Энистон

По предварительной информации, продюсер боялся, что актриса даст против него показания.

К материалам уголовного дела, заведенного на голливудского продюсера Харви Вайнштейна, добавился еще один любопытный документ. Это электронное письмо, в котором он призывает расправиться с известной актрисой Дженнифер Энистон. Об этом пишет Mirror.

Журналисты выяснили, что продюсер боялся, что Энистон даст против него показания. В связи с этим он написал письмо некому человеку (имя не разглашается), в котором говорилось, что "Дженнифер Энистон должна быть убита". Насколько серьезными были эти угрозы, сказать сейчас сложно.

Помощница актрисы заявила, что Вайнштейн не подходил к Дженнифер так близко, чтобы иметь возможность напасть на нее. Представительница голливудской звезды отметила, что Энистон и Вайнштейн никогда не оставались наедине.

При этом сама актриса еще в 2005 году в интервью изданию Variety рассказала о неприятных инцидентах, связанных с Вайнштейном. Она вспомнила, как во время работы над триллером "Цена Измены" он подсел к ней за ужином и в грубой форме попытался заставить надеть платье, которое желал на ней видеть.

В конце февраля 2020 года продюсера признали виновным в изнасиловании и склонении к сексу. Верховный суд Нью-Йорка вот-вот должен огласить окончательный приговор по этому делу. Жертвами продюсера оказались десятки известных актрис, в числе которых Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек. Они обвинили Вайнштейна в сексуальных домогательствах. Ему грозит до 29 лет тюрьмы.

Ранее мы писали, что экс-супруга Вайнштейна начала встречаться со звездой "Пианиста".

Фото: Википедия