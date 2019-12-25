Дженнифер Энистон перестала общаться с невакцинировавшимися друзьями

При этом актриса подчеркнула, что у каждого есть право на мнение.

Актриса Дженнифер Энистон пристыдила антипрививочников. Она негативно высказалась о тех, кто отказывается от прививки, в интервью для InStyle.

Это настоящий позор. Недавно я потеряла несколько человек из своего окружения, которые либо отказались прививаться, либо не стали раскрывать, делали ли они прививку. Дженнифер Энистон, актриса

При этом актриса подчеркнула, что у каждого есть право на мнение. Но большинство мнений, по ее словам, возникают не под давлением фактом, а обоснованы пропагандой и страхом.

В мае актеры сериала "Друзья" заявили, что больше никогда не появятся на экране вместе. Такое заявление они сделали во время съемок спецвыпуска "Друзья: Воссоединение".

Фото: Instagram / @jenniferaniston