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Дженнифер Энистон перестала общаться с невакцинировавшимися друзьями
Сегодня, 13:33
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Дженнифер Энистон перестала общаться с невакцинировавшимися друзьями

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При этом актриса подчеркнула, что у каждого есть право на мнение.

Актриса Дженнифер Энистон пристыдила антипрививочников. Она негативно высказалась о тех, кто отказывается от прививки, в интервью для InStyle.

Это настоящий позор. Недавно я потеряла несколько человек из своего окружения, которые либо отказались прививаться, либо не стали раскрывать, делали ли они прививку.

Дженнифер Энистон, актриса

При этом актриса подчеркнула, что у каждого есть право на мнение. Но большинство мнений, по ее словам, возникают не под давлением фактом, а обоснованы пропагандой и страхом.

В мае актеры сериала "Друзья" заявили, что больше никогда не появятся на экране вместе. Такое заявление они сделали во время съемок спецвыпуска "Друзья: Воссоединение". 

Фото: Instagram / @jenniferaniston

Теги: вакцинация, дженнифер энистон
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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