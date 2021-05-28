Актеры сериала "Друзья" заявили, что больше никогда не появятся на экране вместе

Премьера спецвыпуска "Друзья: Воссоединение" состоялась 27 мая на HBO Max.

Актеры культового сериала "Друзья" подтвердили, что больше никогда не появятся на экране вместе. Такое заявление они сделали во время съемок спецвыпуска "Друзья: Воссоединение". Премьера состоялась 27 мая на HBO Max.

Во время беседы с актерами ведущий Джеймс Корден спросил: могут ли рассчитывать зрители на продолжение шоу. Ссылаясь на шоураннеров Марту Кауффман и Дэвида Крейна, Лиза Кудроу (Фиби Буффе) ответила за всех.

Все зависит от Марты и Дэвида, и я однажды слышала, как они сказали, что закончили шоу очень хорошо, и я полностью согласна. Заявила Лиза

Кортни Кокс добавила, что мысль о последней встрече заставляет ее плакать, однако это действительно был последний раз.

Мэтт ЛеБлан был рад вернуться на съемочную площадку и увидеть "этих пятерых".

Это довольно круто. Отметил он

Спецвыпуск сериала "Друзья" также стал доступен для российских зрителей 27 мая. Его можно посмотреть на платформах "Кинопоиск HD" и "Амедиатека". На экране можно увидеть полюбившуюся всем шестерку в исполнении Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лизы Кудроу, Мэтта Леблана, Мэттью Перри и Дэвида Швиммера.

Кроме того, в съемках спецвыпуска приняли участие приглашенные гости: Дэвид Бекхэм, Джастин Бибер, корейская группа BTS, модели Синди Кроуфорд и Кара Делевинь, Леди Гага и др.

Ранее мы писали, что россиянка попала в спецвыпуск сериала "Друзья".

Видео: YouTube / HBO Max