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Спецвыпуск сериала "Друзья" покажут в России 27 мая

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В часовой серии зрители вновь увидят легендарную шестерку.

Уже сегодня, 27 мая, поклонники сериала "Друзья" смогут увидеть спецвыпуск любимой комедии. Премьера состоится на порталах "Амедиатека" и "КиноПоиск HD".  Об этом сообщается в Telegram.

В часовой серии под названием "Друзья: Воссоединение" появится легендарная шестерка в исполнении Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лизы Кудроу, Мэтта Леблана, Мэттью Перри и Дэвида Швиммера. Вместе они обсудят сериал, в котором снимались 10 лет – с 1994 по 2004 гг. Кроме того, актеры поделятся деталями съемок.

К главным героям также присоединятся приглашенные гости: Джастин Бибер, Леди Гага, участники K-Pop группы BTS и многие другие.

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Видео: YouTube / HBO Max

Теги: спецвыпуск друзья
Категории: Лента новостей, Кино, Культура, Новости России,

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