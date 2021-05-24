Вышел первый трейлер фильма "Вечные" с Анджелиной Джоли

Премьера в России запланирована на 4 ноября.

Киностудия Marvel опубликовала первый трейлер одного из самых ожидаемых фильмов этого года – блокбастера "Вечные".

В ролике не раскрываются детали сюжета. В трейлере лишь рассказывают, что Вечные – представители бессмертной инопланетной расы, которые обладают сверхсилами. Они живут на Земле много тысяч лет и защищают людей от разных угроз, но делают они это тайно. Прибытие нового врага вынуждает супергероев раскрыть себя.

Главные роли в фильме исполнили Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Джемма Чан, Кит Харрингтон, Ричард Мэдден, Кумэйл Нанджиани. Премьера в России запланирована на 4 ноября.

На прошлой неделе Netflix выпустил загадочный тизер хоррора "Классическая история ужасов.

Видео: Youtube/MARVEL Россия