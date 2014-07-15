Россиянка попала в спецвыпуск сериала "Друзья"

Премьера состоялась на HBO 27 мая.

Жительница России Виктория Ариничева рассказала, как ей удалось попасть в специальный эпизод сериала "Друзья". По словам девушки, ей пришлось пройти кастинг и записать на видео около десяти известных фраз, произнесенных героями ситкома в разных сезонах. Об этом сообщает RT.

В специальном эпизоде Виктория на фоне Красной площади и храма Василия Блаженного в Москве произносит фразу "Could I be wearing anymore clothes?" ("Можно ли надеть на себя еще больше?"). Эти слова сказал Джо во второй серии третьего сезона, когда поссорился с Чендлером и надел на себя всю одежду друга.

О том, что создатели сериала ищут поклонников по всему миру для съемок спецвыпуска, Виктория узнала от знакомой. Девушка прошла кастинг, а затем ответила на 14 вопросов по тематике сериала. Там же были известные фразы, которые произносили персонажи. Эти фразы нужно было не только произнести на камеру, но и обыграть их и исполнить песню из сериала. Сделать это необходимо было на фоне знаковой исторической достопримечательности.

Для съемок Виктория надела на себя много слоев одежды и сразу пять галстуков брата.

Может, так больше никто не оделся. Предположила девушка

Виктория призналась, что смотрела сериал "Друзья" огромное количество раз. При этом она ни разу не видела финальный эпизод, так как не хотела расставаться с персонажами.

Ранее мы писали, что спецвыпуск сериала "Друзья" покажут в России на порталах "Амедиатека" и "КиноПоиск HD" 27 мая. Зрители смогут увидеть на экране полюбившуюся шестерку в исполнении Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лизы Кудроу, Мэтта Леблана, Мэттью Перри и Дэвида Швиммера.

Фото: Виктория Ариничева