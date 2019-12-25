Представитель Дэвида Швиммера опроверг роман с Дженнифер Энистон

Представитель Дэвида Швиммера прокомментировал слухи о романе актера с Дженнифер Энистон. Он заявил, что между ними нет романтических отношений. Об этом сообщает Fox News.
В слухах о романе нет правды.
Отметил представитель
Слухи о романе Швиммера и Энистон появились после выхода спецвыпуска сериала "Друзья". Актеры, исполнившие роли Рэйчел Грин и Росса Геллера, признались, что были влюблены друг в друга.
После этого по сети разлетелась информация, что пара начала встречаться. Источники утверждали, что Дэвид и Дженнифер вместе проводят время и переписываются. В прошлом месяце Швиммер якобы вылетел из своего дома в Нью-Йорке, чтобы встретиться с Энистон в Лос-Анджелесе.
Ранее мы писали, что Дженнифер Энистон перестала общаться с невакцинировавшимися друзьями.
Фото: кадр из сериала "Друзья"
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