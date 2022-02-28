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Захарова заявила, что у России по-прежнему есть друзья в мире

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Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что мир вступил в «эпоху подмены глобальных понятий». Теперь он нацелен на изничтожение всего того, к чему пришло человечество.

У России по-прежнему остаются друзья в мире. Такое мнение в эфире телеканала "Россия-1" выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В программе "Вечер с Владимиром Соловьевым", Захарова заключила, что Россия сохраняет дружеские отношения с Китаем.

Посмотрите на реакцию мировых гигантов. Тех, которые не выдают себя за гигантов, а настоящие гиганты. В частности, Китай. Вы же видите эту реакцию.

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Как отметила Захарова, некоторые европейские страны в эпоху постправды "подняли лапу" на настоящие принципы, понятия и ценности. Она подчеркнула, что как правило они "подменены ложью". Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что мир вступил в "эпоху подмены глобальных понятий". Теперь он нацелен на изничтожение всего того, к чему пришло человечество.

Ранее мы сообщили, что глава ЕК выступила за вступление Украины в Евросоюз.

Видео: Youtube/Россия 1

Теги: друзья, захарова, мир, россия, украина
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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