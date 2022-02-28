Глава ЕК выступила за вступление Украины в Евросоюз

Евросоюз сотрудничает с Украиной в различных областях. Урсула фон дер Ляйен заключила, что Запад хочет видеть Украину в европейской семье.

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен выступила за вступление Украины в состав Евросоюза. По её словам, это произойдет через некоторое время. Об этом фон дер Ляйен заявила в интервью телеканалу Euronews.

Она напомнила, что Евросоюз сотрудничает с Украиной в различных областях. Так, например, страна участвует в некоторых европейских процессах. Речь шла об интеграции украинского рынка в единый рынок ЕС, а также энергетикой отрасли. Урсула фон дер Ляйен заключила, что Запад хочет видеть Украину в европейской семье.

Напомним, что в воскресенье президент Латвии Эгилс Левитс подчеркнул, что Евросоюз должен немедленно предоставить Украине статус кандидата на вступление в сообщество. За вступление Украины в Евросоюз выступили президенты Польши и Литвы Анджей Дуда и Гитанас Науседа.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что европейцы пострадают из-за санкций, введенных против России.

Видео: YouTube / euronews