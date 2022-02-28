Глава ЕК: европейцы пострадают из-за санкций, введенных против России

Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что "у каждой войны своя цена", а Запад очень солидарен с Украиной.

Жители Европы пострадают из-за санкций, введенных против России. Об этом в интервью телеканалу Euronews заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

Журналисты поинтересовались, "как далеко зайдет солидарность с Украиной". Глава ЕК подчеркнула, что "у каждой войны своя цена". По её словам, Запад очень солидарен с Украиной. Евросоюз уже ввел санкции против 98 российских чиновников и силовиков, в том числе против президента РФ Владимира Путина и его коллеги, министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на территории Украины. Он потребовал от украинских военных сдать оружие и не выполнять преступных приказов. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.

Ранее мы сообщили, что Евросоюз решил запретить операции, связанными с управлением резервами и активами ЦБ.

Видео: YouTube / euronews