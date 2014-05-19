Дэвид Швиммер заявил о любви к Дженнифер Энистон на съемках "Друзей"

Эти чувства были взаимными, однако актеры так и не смогли быть вместе.

Актеры Дженнифер Энистон и Дэвид Швиммер, сыгравшие влюбленных Росса и Рейчел в сериале "Друзья", рассказали о настоящих чувствах друг к другу.

Во время спецвыпуска "Друзья: Воссоединение" Швиммер признался, что сильно был влюблен в Джен в первом сезоне. Энистон заявила, что эти чувства были взаимными, однако на съемках они так и остались друзьями.

Я помню, как однажды сказала Дэвиду: "Будет такой облом, если первый раз, когда мы с тобой по-настоящему поцелуемся, покажут по национальному телевидению". Вспомнила Энистон

Первый поцелуй актеров состоялся в том самом кафе. Швиммер добавил, что они с Джен были, как два корабля, которые проплывают мимо друг друга. Каждый раз один из актеров был в отношениях с кем-то еще.

Спецвыпуск сериала "Друзья" вышел 27 мая. Российские зрители могут посмотреть его на платформах "Кинопоиск HD" и "Амедиатека". Кроме полюбившейся шестерки в съемках приняли участие приглашенные гости: Дэвид Бекхэм, Джастин Бибер, корейская группа BTS, модели Синди Кроуфорд и Кара Делевинь, Леди Гага и др.

Ранее актеры сериала "Друзья" заявили, что больше никогда не появятся на экране вместе.

Фото: кадр из сериала "Друзья"