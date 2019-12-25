В возрасте 59 лет умер актер, сыгравший Гантера в сериале "Друзья"

Он несколько лет боролся с раком простаты.

В понедельник, 25 октября, стало известно о смерти актера Джеймса Майкла Тайлера, получившего популярность благодаря роли Гантера в ситкоме "Друзья". Эту новость сообщило издание The Hollywood Reporter.

Тайлер скончался у себя в доме в Лос-Анджелесе. С 2018 года он боролся с раком простаты, болезнь оказалась сильнее.

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Когда Тайлер узнал свой диагноз, он поставил цель – дожить как минимум до 59 лет (в 2018 году ему было 56 лет). Он хотел дать людям как можно больше информации об онкологии и спасти этим хотя бы одну жизнь.

Актер работал настоящим баристой в районе Голливуда, когда его заметили создатели "Друзей". В итоге он снялся в 148 эпизодах сериала, больше, чем любой другой второстепенный персонаж. Он играл менеджера кофейни Central Perk.

В этом году Тайлер появился в спецвыпуске сериала "Друзья". Он присоединился к исполнителям главных ролей через Zoom.

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Фото: кадр из сериала "Друзья"