Мэттью Перри расторг помолвку с 29-летней Молли Гурвиц

Предложение девушке Перри сделал в конце ноября 2020 года, в отношениях пара состояла с 2018 года.

Звезда сериала "Друзья" Мэттью Перри расторг помолвку со своей возлюбленной Молли.

Иногда что-то просто не получается, и это один из тех случаев. Я желаю Молли всего наилучшего. Мэттью Перри, актер

Предложение девушке Перри сделал в конце ноября 2020 года, в отношениях пара состояла с 2018 года. Что стало причиной расставания, и кто был его инициатором, неизвестно. Снимки Молли актер из своего Instagram пока не удалил.

Мэтттью Перри приписывали романы со многими известными коллегами по съемочной площадке. При этом доподлинно известно всего об одних серьезных отношениях Мэттью с актрисой Лиззи Каплан, пара состояла в отношениях с 2006 по 2012 год.

Ранее актеры сериала "Друзья" заявили, что больше никогда не появятся на экране вместе.

Фото: Instagram / @mattyperry4