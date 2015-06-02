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Скончался звезда сериала "Друзья" Мэттью Перри

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По предварительной информации, у актера случилась остановка сердца.

Американский актер Мэттью Перри умер на 55-м году жизни. Об этом сообщает портал TMZ.

По информации источника, Перри был найден в субботу, 28 октября, в доме в районе Лос-Анджелеса. Сообщается, что актер утонул в джакузи. По предварительной информации, у него случилась остановка сердца. Прибывшая на место полиция не обнаружила признаков насилия.

Мэттью Перри родился 19 августа 1969 года. Актер обрел широкую популярность благодаря роли Чендлера Бинга в знаменитом сериале "Друзья". Он также снимался в фильмах "Девять ярдов", "Папе снова 17" и "Танго втроем".

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Видео: YouTube / Eyewitness News ABC7NY

Теги: актёр, мэттью перри, смерть
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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