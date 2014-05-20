Умер композитор Геннадий Гладков

Народный артист РФ создал множество музыкальных произведений к известным мюзиклам, художественным и анимационным фильмам.

Ушёл из жизни советский и российский композитор, народный артист РФ Геннадий Гладков. Об этом телеканалу "360" сообщил его помощник Малик Аминов.

Да, все так. Замечательный русский человек, самый настоящий. Гениальный композитор. Малик Аминов, помощник Геннадия Гладкова

Геннадий Гладков родился 18 февраля 1935 года в семье музыкантов. Он получил образование в училище при Московской консерватории. Написал множество музыкальных произведений к известным мюзиклам, художественным и анимационным фильмам. В список его работ входят музыка к мультфильмам "Бременские музыканты", "Карлсон", "Синяя птица", фильмам "12 стульев", "Обыкновенное чудо", "Джентльмены удачи", "После дождичка, в четверг".

В последнее десятилетие Гладков активно участвовал в общественной жизни. Так, в 2016 году композитор вошёл в состав жюри конкурса "Евровидение-2016". Кроме того, два года назад он был удостоен приза VII национальной анимационной премии "Икар".

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Фото: РИА Новости / Владимир Вяткин