В Петербурге скончался известный художник и поэт Гавриил Лубнин

Тело художника и поэта Лубнина нашли в его квартире в Петербурге.

Тело художника нашли в петербургской квартире. Лубнин страдал от тяжелой формы депрессии последние несколько лет. Художник проходил лечение в стационаре, но выписался из него за несколько дней до своей смерти. Об этом рассказали в социальных сетях арт-центра "Гаркундель".

Гавриил Лубнин был известен как автор некоторых песен группы "Чирвонцы" и художник, сотрудничавший с группой "АукцЫон". Его работы выставлены в музее современного искусства "Эрарта", а отдельные произведения находятся в частных коллекциях.

Лубнину было 54 года.

Ранее сообщалось, что ПУХ И ПРАХ: выставка Гавриила Лубнина в галерее "Борей".

Фото: pxhere