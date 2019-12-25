В Петербурге скончался известный художник и поэт Гавриил Лубнин

Тело художника нашли в петербургской квартире. Лубнин страдал от тяжелой формы депрессии последние несколько лет. Художник проходил лечение в стационаре, но выписался из него за несколько дней до своей смерти. Об этом рассказали в социальных сетях арт-центра "Гаркундель".
Гавриил Лубнин был известен как автор некоторых песен группы "Чирвонцы" и художник, сотрудничавший с группой "АукцЫон". Его работы выставлены в музее современного искусства "Эрарта", а отдельные произведения находятся в частных коллекциях.
Лубнину было 54 года.
Ранее сообщалось, что ПУХ И ПРАХ: выставка Гавриила Лубнина в галерее "Борей".
Фото: pxhere
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все