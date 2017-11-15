ПУХ И ПРАХ: выставка Гавриила Лубнина в галерее "Борей"

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Гавриил Лубнин – легендарный петербургский художник, поэт, музыкант. Участник многих художественных выставок.Автор восьми книг стихов и иллюстраций: «Мужик собаку растил, вырастил и... отпустил», «Глаз да глаз», «Свинец и Вата», «Алкожало», «Кровельщик», «Миша и Миша», «Азбука», «Плавунец». На музыкальном поприще наиболее известен по работе с группами «Н.О.М.», АукцЫон, Чирвонцы в качестве автора песен и художника. Выпустил три музыкальных альбома как исполнитель авторской песни: «Вода», «Пьянство бритва»