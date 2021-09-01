"Кубок Лаврова и Семенова" состоится на стадионе "Петровский"

Этот спортивный праздник приурочен к столетию со дня рождения двух выдающихся личностей – народного артиста СССР Кирилла Лаврова и спортивного журналиста Валентина Семёнова.

17 октября на главной арене стадиона "Петровский" состоится третий турнир "Кубок Лаврова и Семенова", организованный при поддержке газеты "Вечерний Санкт-Петербург". Этот спортивный праздник приурочен к столетию со дня рождения двух выдающихся личностей – народного артиста СССР Кирилла Лаврова и спортивного журналиста Валентина Семёнова, пишет "Петербургский дневник".

‎Оба этих человека, ставшие легендами в своих областях, стали инициаторами первых дружеских футбольных матчей между командами Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова. Их идея объединить искусство и спорт на одной площадке быстро переросла в замечательную городскую традицию, которая спустя годы вновь обрела жизнь.

‎Возрождение этой легендарной традиции началось в 2023 году, когда был проведён первый "Кубок Лаврова и Семенова". На поле снова встретились журналисты, представители власти, актёры и друзья газеты, продолжив традицию товарищеских матчей.

‎Второй турнир, прошедший в 2024 году, собрал ещё больше участников. Впервые по инициативе председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александра Бельского в турнире приняли участие дети. Третий турнир в 2025 году также объединит взрослые и детские команды, продолжая эту замечательную традицию.

Фото: Правительство Петербурга