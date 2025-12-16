Петербургская биржа ужесточила ценовой коридор для дизельного топлива

При этом для других видов топлива лимиты остались без изменений.

С 15 июня Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) ввела новые, более строгие ограничения на колебания цен. Как сообщается в материалах торговой площадки, верхний предел допустимого роста стоимости летнего и межсезонного дизельного топлива был значительно снижен — с 0,25% до 0,01%.

‎Теперь ценовой коридор для этих видов топлива будет действовать в следующем диапазоне: рост – до +0,01% от текущей рыночной цены, снижение – до −3%. Эти правила распространяются на сделки с поставкой "франко-вагон станция отправления", "франко-вагон станция отправления ОТП" и "франко-труба".

‎При этом для других видов топлива лимиты остались без изменений. Для зимнего и арктического дизеля сохраняются прежние рамки: рост до +0,5% и снижение до −10%. Для бензинов марок АИ-92 и АИ-95 также продолжает действовать прежний коридор: рост до +0,1% и снижение до −3%.

Фото: Piter.TV