Петербургская биржа запретит покупать бензин для перепродажи

С 21 июля на Петербургской бирже начнут действовать новые правила торговли бензином. Покупать топливо разрешат только для собственных нужд или конечных потребителей.

Петербургская биржа с 21 июля изменит правила торговли бензином, запретив приобретать топливо для последующей перепродажи. Об этом сообщили на сайте торговой площадки.

Согласно новым требованиям, участники торгов должны будут подтверждать, что грузополучателем выступает конечный потребитель, а также предоставлять заверение о целевом использовании приобретаемого топлива.

За нарушение установленных правил предусмотрены санкции. В зависимости от обстоятельств участников могут временно отстранить от торгов или полностью лишить доступа к ним.

Конечными потребителями будут считаться организации, приобретающие бензин для собственных нужд, переработки на своих производственных мощностях либо реализации через принадлежащие им сети автозаправочных станций.

На бирже пояснили, что новые требования направлены на повышение прозрачности поставок нефтепродуктов, предотвращение спекулятивных операций и обеспечение равного доступа участников к биржевым торгам.

Ранее мы сообщали, что в Ленинградской области ввели лимит на топливо для чиновников.

Фото: Piter.tv