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Ушла из жизни 89-летняя чемпионка СССР и тренер из Петербурга Людмила Князева
Сегодня, 8:56
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Ушла из жизни 89-летняя чемпионка СССР и тренер из Петербурга Людмила Князева

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Пережив блокаду Ленинграда, она пронесла через всю жизнь невероятную силу духа, которой щедро делилась со своими воспитанниками.

На 90-м году жизни скончалась легендарная петербургская фехтовальщица и тренер Людмила Князева. О смерти экс-спортсменки сообщил Комитет по физической культуре и спорту Петербурга.

Людмила Князева посвятила фехтованию более 70 лет. Начав тренерскую деятельность в 1958 году, она долгие годы работала в Комплексной школе высшего спортивного мастерства, где воспитала целую плеяду мастеров, ставших победителями всероссийских и международных турниров.

Сама Людмила Семеновна была мастером спорта и многократной чемпионкой СССР – ее имя было широко известно далеко за пределами страны. В ведомстве отметили, что, пережив блокаду Ленинграда, она пронесла через всю жизнь невероятную силу духа, которой щедро делилась со своими воспитанниками. Для нее фехтование было не просто профессией, а настоящей школой характера.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге скончался гитарист групп "Колибри", "Югендштиль" и "Два самолета" Андрей Градович.

Фото: Пресс-служба Комитета по физической культуре и спорту Петербурга

Теги: некролог, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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