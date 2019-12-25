В Петербурге скончался гитарист групп "Колибри", "Югендштиль" и "Два самолета" Андрей Градович

Прощание с артистом состоится 9 октября в 13:15 в большом зале Петербургского крематория.

Музыкальный коллектив "Колибри" сообщил в социальных сетях о смерти гитариста Андрея Градовича, с которым группа сотрудничала несколько лет. Участники коллектива отметили, что вместе с музыкантом они репетировали, играли концерты, сидели в гримерках и купе поездов, разговаривали и смеялись.

По данным близких музыканта, Андрей Градович скончался 5 октября после продолжительной болезни.

Сестра гитариста Анна сообщила, что прощание с артистом состоится 9 октября в 13:15 в большом зале Петербургского крематория.

Ранее мы сообщили о том, что умер ученый-юрист Виктор Сальников на 81-м году жизни в Петербурге.

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