Умер ученый-юрист Виктор Сальников на 81-м году жизни в Петербурге

В Петербурге скончался доктор юридических наук Виктор Сальников.

Доктор юридических наук, профессор, генерал-лейтенант милиции в отставке Виктор Сальников умер на 81-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена.

Ректор Герценовского университета Сергей Тарасов выразил соболезнования в связи со смертью ученого. Он отметил, что Сальников активно сотрудничал с вузом и поддерживал его научные и образовательные инициативы.

Виктор Сальников был автором и соавтором сотен научных и учебно-методических работ. Он стал одним из основоположников научного направления, посвященного правовой культуре и вопросам ее формирования в советской и российской юриспруденции.

Среди его фундаментальных трудов — "Социалистическая правовая культура", "Государственная идеология и язык закона", "Экономическая безопасность России: концепция — правовые основы — политика", "Межнациональный конфликт: понятие, динамика, механизм разрешения" и другие научные работы.

Сальников был профессором Военной ордена Жукова академии войск национальной гвардии Российской Федерации. За заслуги перед страной он был награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Также ученый имел почетные звания "Заслуженный деятель науки Российской Федерации", "Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации" и "Почетный сотрудник МВД России".

Ранее мы сообщали, что в петербургской тюрьме заключенный напал на полицейского.

Фото: официальный сайт РГПУ им. А. И. Герцена