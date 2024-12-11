Мари Краймбрери официально подтвердила беременность и помолвку с Манукяном

Звезда опубликовала в соцсетях видеоподтверждение своего положения.

Российская певица Мари Краймбрери скоро станет мамой в первый раз. Соответствующая информация появилась в социальных сетях 32-летней девушки. Она опубликовала видеозапись, на которой заметен округлившийся живот артистки. Она официально заявила о своей беременности и помолвке с блогером Давидом Манукяном. Известно, что кадры сделаны во время недавней поездки пары на Мальдивы.

Мой папа счастлив, что я стала просто счастливой и самодостаточной женщиной. Он знал и верил, что я вырасту с большой самоценностью к себе: я не буду разменивать себя на разных дядечек, на однодневные отношения, просто гуляния, на сотню ненужных подружек. Мари Краймбрери

Напомним, что Мари Краймбрери познакомилась с Манукяном на съемках телевизионного шоу "Дуэты" в 2021 году. Молодые люди сблизились и начали общаться. Хотя общественность знала об отношениях певицы с бывшим женихом Ольги Бузовой, но влюбленные все еще скрывали свой роман. В августе 2024 года Давид встал перед Мари на одно колено и сделал предложение. Мари Краймбрери ответила согласием.

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Фото и видео: Instagram (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается террористической и экстремистской / marikraimbrery