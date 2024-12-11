Скандал на "Грэмми-2025": голую Бьянку Цензори и Канье Уэста выгнали с премии

По одной из версий, рэпер вместе с женой пришел на церемонию без приглашения.

Американский рэп-исполнитель Канье Уэст и его супруга Бьянка Цензори оказались рекордсменами "Грэмми", так как пара пробыла на 67-ой торжественной церемонии вручения музыкальной награды всего несколько минут. Инцидент произошел в Лос-Анджелесе, когда мировые звезды только начали собираться на красной ковровой дорожке. Внимание СМИ перетянул на себя скандально известный исполнитель, который посетил мероприятие вместе с женой. Сам артист был одет в черную базовую футболку и такие же брюки. А вот Бьянка Цензори вышла к фотографам в черной длинной шубе, но затем устроила стриптиз. Когда девушка сняла с себя верхнюю одежду, там у нее оказалось абсолютно прозрачное миниатюрное платье. Далее гостья прошлась перед камерами и повернулась к ним спиной. Стоит уточнить, что звезда отказалась в костюме даже от нижнего белья. В прессе напомнили, что Канье Уэст сам выбирает наряды для Бьянки.

Организаторы церемонии попросили пару покинуть мероприятие. Гости отправились к выходу в сопровождении сотрудников полиции. Сейчас в СМИ распространяется информация, что такое отношение к рэперу не имело никакого отношения к выбранному им наряду. Западные журналисты пишут, что на самом деле Канье Уэст посетил "Грэмми" без официального приглашения. Хотя известно, что артист был номинирован на награду в этом году.

Канье Уэст планирует концерт в Петербурге.

Фото и видео: Telegram / SHOT