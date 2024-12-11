Гоша Рубчинский объявил об окончании партнерства с брендом Yeezy

Дизайнер хочет уделить внимание своему бренду.

Российский дизайнер Гоша Рубчинский объявил об окончании своего сотрудничества с брендом Yeezy американского рэпера Канье Уэста. Наш соотечественник объяснил в социальных сетях, что он хочет сосредоточится на работе по перезапуску своего бренда. Премьера должна состояться уже в 2025 году. Таким образом декабрьский дроп "Вестник трибун" для Yeezy был последним в совместной работе с иностранцами.

Я глубоко благодарен Йе и всей команде Yeezy за сотрудничество и уникальный опыт, который навсегда останется в моем сердце. Двигаясь вперед, я продолжу развитие идей объединения и выражения творческой свободы во всех ее проявлениях. Гоша Рубчинский, дизайнер

Напомним, что в 2023 году Канье Уэст объявил о том, что новым главным дизайнером его бренда Yeezy станет российский дизайнер Гоша Рубчинский. На протяжении более чем 15 лет специалист является одним из ведущих дизайнеров одежды в на мировой арене. Также Гоша Рубчинский был одним из родоначальников стиля Russian Neo Camp, ставшего популярным на модном рынке в 2012-2014 годах. В 2016 году дизайнер вошел в список 500 самых влиятельных людей из мира моды, по мнению популярного профильного сайта The Business of Fashion.

Канье Уэст лишился контракта на 20 млн долларов из-за поступка жены на "Грэмми".

Фото: Instagram (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается террористической и экстремистской /

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