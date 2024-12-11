Канье Уэст лишился контракта на 20 млн долларов из-за поступка жены на "Грэмми"

Авторы The Daily Mail рассказали о позиции японских организаторов концертов после того, как жена рэпера появилась на публике в прозрачном платье.

Американский рэпер Канье Уэст остался без рабочего контракта, в рамках которого артист должен был в мае 2025 года дать два концерта в Tokyo Dome за 20 миллионов долларов. Соответствующей информацией с читателями поделилось мировое издание The Daily Mail со ссылкой на собственные источники в Японии. Авторы статьи уточнили, что организаторы выступления музыканта в столице Японии решили пересмотреть условия договора после того, как Бьянка Цензори появилась на торжественной церемонии вручения премии "Грэмми" в прозрачном платье. Этим нарядом супруга Уэста вызвала шок у японских партнеров. По мнению аналитиков, иностранцы в шоковом состоянии восприняли данную ситуациию

В Японии сейчас идет осознание проблемы прав женщин, и движение #MeToo набирает силу. То, что сделал Канье, здесь воспринимается как акт принуждения и контроля, а это абсолютно неприемлемо. Он сильно просчитался, недооценив японскую аудиторию. The Daily Mail со ссылкой на эксперта

Источник из окружения инвесторов, который финансировал концерты американского рэпера, отметил, что Канье Уэст сейчас упускает каждую возможность, которая ему выпадает.

Скандал на "Грэмми-2025": голую Бьянку Цензори и Канье Уэста выгнали с премии.

Фото: Telegram / SHOT