Треть гостей приехала в Петербург, несмотря на отмену концерта Канье Уэста

Отмененный концерт Канье Уэста все равно привез туристов в Петербург.

Треть гостей, забронировавших номера в Петербурге ради концерта Канье Уэста, приехала в город, несмотря на отмену выступления. Об этом 11 октября сообщил в своем Telegram-канале владелец отеля "Гельвеция" Юнис Теймурханлы.

По данным отельера, 20 % постояльцев отказались от поездки, запросили полный возврат средств и получили деньги. Еще 20 % решили сохранить средства на депозите гостиницы и перенести проживание на другие даты.

При этом 30 % гостей все же приехали в Петербург, а еще 30 % не появились в отеле. Они не отменили бронирование, не запросили возврат денег и не связались с гостиницей.

Теймурханлы пояснил, что в гостиничной сфере такую ситуацию называют no-show — незаездом. По его словам, забронированные номера ждали гостей, но те так и не приехали. Отельер также предположил, что похожая ситуация может сложиться с возвратом денег за билеты на концерт.

Первое выступление Канье Уэста должно было состояться 10 октября на "Газпром Арене", однако в этот день у стадиона не собрались поклонники артиста.

Концерты рэпера планировали провести 10 и 11 октября. Организатором выступало московское агентство Say Agency, которое анонсировало мероприятия, но не заключило договор аренды с площадкой. "Газпром Арена" неоднократно сообщала, что концерт на ее территории не запланирован. Официально об отмене выступлений организатор объявил 30 сентября. После этого покупатели билетов начали добиваться возврата средств.

Ранее Захарова назвала выступление Канье Уэста в Петербурге недопустимым.

Фото: сайт Say Agency