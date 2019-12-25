Канье Уэст заработал почти 20 млн долларов на отмененных в Петербурге концертах

Часть средств ушла на услуги персонала рэпера и другие расходы.

Американский исполнитель Канье Уэст заработал около 20 млн долларов за два отмененных концерта в Петербурге. Об этом пишет 8 октября "Бриф24".

По данным источника, часть средств ушла на услуги персонала рэпера и другие расходы. В его контракте не предусмотрен возврат гонорара. Шоу должны были состояться 10 и 11 октября на "Газпром Арене" в рамках мирового тура в поддержку альбома Bully. За организацию мероприятий отвечало московское агентство Say Agency.

Только 30 сентября стало известно, что концертов не будет. Однако про отмену шоу речи все еще не идет. Компания также сообщила, как можно вернуть денежные средства за билеты с 12 октября.

Ранее на Piter.TV: фанаты Канье Уэста подали семь исков к организаторам несостоявшихся концертов.

Фото: Piter.TV