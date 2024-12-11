Канье Уэст удалил свою страницу в соцсети X после серии скандальных постов

Исполнитель выразил благодарность за то, что мог транслировать свои мысли на широкую аудиторию через соцсети.

Страница американского рэпера Канье Уэста (Йе), за последние дни оставившего множество скандальных постов в социальной сети, в настоящее время удалена. На это обратили внимание активные пользователи онлайн-платформы. По предварительным данным, артист самостоятельно деактивировал свою страницу. В последней публикации звезда шоу-бизнеса поблагодарила нынешнего владельца X* Илона Маска за возможность публично высказаться.

Я выхожу. Я ценю Илона за то, что он позволил мне выпустить пар. Было очень катаристическим использовать мир в качестве звуковой доски. Канье Уэст, артист

Ранее акрист признался в симпатии к фашистскому лидеру времен Второй мировой войны Адольфу Гитлеру, а также назвал себя нацистом. Он добавил, что что ненавидит всех рэперов.

Гоша Рубчинский объявил об окончании партнерства с брендом Yeezy.

Фото и видео: X (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается террористической и экстремистской / Ye