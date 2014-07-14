Концерт рэпера в Хожуве отменили.

Американскому рэперу Канье Уэсту запретили въезд в Польшу. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в своих соцсетях.

По словам главы польского МИД, "демократия имеет право защищаться от радикалов". Он также назвал Уэста фашистом, который должен сидеть в тюрьме.

Отметим, что концерт Канье Уэста, который был запланирован на 19 июня в Хожуве в рамках местного фестиваля, отменили. Артиста до этого критиковали за антисемитские высказывания и жесты. В начале 2026 года музыкант опубликовал заявление, в котором извинился за свое поведение, объяснив его проблемами психического здоровья

Ранее мы сообщали, что Фил Коллинз, Iron Maiden и Oasis включены в Зал славы рок-н-ролла.

Фото: AP Photo / Invision/Evan Agostini