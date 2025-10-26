Мари Краймбрери выступит на благотворительном фестивале "Будь с городом!" в Петербурге

Фестиваль проводится в Петербурге уже 11-й раз. Его задача — не только дать горожанам возможность бесплатно послушать музыку, но и познакомить их с благотворительными организациями, которые работают в городе.

На Елагином острове 30 августа пройдет 11-й социально-благотворительный фестиваль "Будь с городом!". В этом году его главной темой станет помощь детям. Для петербуржцев подготовили бесплатную музыкальную программу, встречи с благотворительными организациями и площадки для тех, кто хочет присоединиться к волонтерскому движению.

Хедлайнером фестиваля станет Мари Краймбрери. Вместе с ней на сцену выйдут Стереополина, а также группы "Сова" и "Дурной вкус". Организаторы обещают объединить на одной площадке известных исполнителей и представителей молодой российской сцены.

Фестиваль проводится в Петербурге уже 11-й раз. Его задача — не только дать горожанам возможность бесплатно послушать музыку, но и познакомить их с благотворительными организациями, которые работают в городе. В этом году особое внимание уделят помощи детям и поддержке семей, оказавшихся в сложных обстоятельствах.

"Будь с городом!" также станет площадкой для XI Петербургской конференции "Корпоративное волонтерство". Ее организует Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Петербурга при участии Национального совета по корпоративному волонтерству в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

На фестивале будут представлены несколько благотворительных фондов. Среди них — "Добрый слон", который помогает пожилым людям, детям с тяжелыми заболеваниями и людям, оказавшимся в кризисной ситуации. Фонд "Апрель" работает с детьми и семьями, которым требуется социальная поддержка, а "Теплый дом" уже много лет помогает семьям с детьми, переживающим кризис. За время работы специалисты фонда оказали помощь 3456 семьям.

Гости смогут не только узнать больше о работе организаций, но и познакомиться с возможностями волонтерства. Организаторы рассчитывают привлечь новых добровольцев в команды фондов и показать, как каждый желающий может участвовать в социальных проектах Петербурга.

Фестиваль "Будь с городом!" пройдет 30 августа на Елагином острове при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга. Вход на мероприятие бесплатный (при условии покупки билета в Парк в кассе Парка). Однако для участников акции "Культурный блокнот" вход на Елагин остров в день фестиваля также будет свободным. Для этого достаточно предъявить контролерам парка блокнот с печатями.

Фото: предоставлены организаторами