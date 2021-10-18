На концерте Краймбрери в Петербурге зрители не нашли свои места

Овербукинг случился после переноса выступления с "Ледового дворца" на "СКА Арену".

Концерт певицы Мари Краймбрери в петербургской "СКА Арене" сопровождался организационным сбоем: десятки зрителей столкнулись с овербукингом (проданных билетов оказалось больше, чем реальных мест в зале). Как сообщает Telegram-канал Mash на Мойке, в фойе комплекса скопились возмущенные гости, которые не смогли найти указанные в билетах места.

Инцидент стал следствием переноса площадки концерта. Изначально выступление должно было пройти в "Ледовом дворце", но из-за высокого спроса организаторы переместили его на более вместительную "СКА Арену". В процессе перераспределения мест возникла путаница: некоторые зрители получили билеты на секторы, отсутствующие в новой схеме рассадки, а часть мест оказалась с ограниченным обзором — например, с видом на рабочую зону операторов.

После публикации информации о смене площадки пользователи в комментариях разделились: одни сообщили о получении обновленных билетов, но с измененными секторами, другие выразили недоумение из-за неясной процедуры замены. К слову в своё Telegram-канале Мари Краймбрери поблагодарила поклонников в Северной столице:

Спасибо за то, что подарили мне этот момент. Санкт-Петербург. 17.000 человек. В унисон. Я трижды заплакала. Я сотню раз благодарила. Я тысячу раз хочу еще раз сказать спасибо каждому, кто сегодня был в зале. Это шоу не обо мне. Оно о каждом из вас. И это уже навсегда.

Ранее Piter.TV сообщал, что Крид не отпускал петербуржцев с концерта даже на такси.

Видео: Telegram / Мари Краймбрери