Крид не отпускал петербуржцев с концерта даже на такси

Зрители не смогли уехать на метро и столкнулись с ажиотажным спросом на такси после завершившегося за полночь шоу.

Масштабный концерт Егор Крида в Санкт-Петербурге, который прошёл 11 октября, завершился транспортным коллапсом для тысяч зрителей. Как сообщают поклонники, выступление артиста началось с задержкой и закончилось после полуночи, когда метро уже прекратило работу.

Шоу завершилось около полуночи. Кто-то ушёл раньше, но большинство остались до конца. Связь глушили, в толпе пришлось идти до Беговой, но уже было поздно. Вызвать такси успели те, кто сумел первым выйти с Газпром Арены. Остальные в итоге ждали в очереди, но проще уже было идти куда-то ещё, чем ждать там. Вероника, читательница Piter.TV

Отметим, что шоу, которое посетили около 64 тысяч человек. Об этом в своём Telegram-канале сообщил сам Крид, поблагодарив поклонников за любовь к его творчеству.

Видео: Telegram / ЕГОР КРИД